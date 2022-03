Ewa Żmijewska jest szczęśliwa u boku koleżanki z zespołu. Kobiety pochwaliły się nową sypialnią

I choć kobiety przez lata unikały rozmów na temat łączącego ich uczucia, to dziś nikt nie ma wątpliwości, że kobiety łączy więcej niż wspólna praca. Mieszkające w Polsce artystki zgłosiły się ostatnio do wnętrzarskiego programu "Nowy aranż". To właśnie w telewizji WP widzowie mogli zobaczyć, jak wygląda ich sypialnia, która zdaniem Żmijewskiej wymagała niemałych zmian.