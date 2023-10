"Expensive blond". Trend w koloryzacji, który idealnie odnajdzie się jesienią

Jesień to najlepszy czas na zmiany. Jeśli po beztroskim, pełnym radosnego słońca lecie odczuwasz chandrę, polecamy wizytę u fryzjera, która pozwoli ci poczuć się niczym nowo narodzona. Ostatnie miesiące rozjaśniły włosy wszystkim blondynkom, które jednak z pewnością czują już podskórnie, że to nie czas na "surferski look".