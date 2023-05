Fakty i mity o włosach, ich zdrowiu i pielęgnacji. Czy znasz je wszystkie?

Nie musisz obawiać się, że długie stosowanie jednej linii produktów do pielęgnacji włosów zmniejszy ich skuteczność. Kosmyki, podobnie jak skóra głowy, nie są w stanie "przyzwyczaić" się do działania substancji odżywczych - będzie ono zatem takie samo bez względu na czas ich stosowania. W takim razie skąd ten pomysł? Może to wynikać z faktu, że kiedy sięgałaś po konkretne kosmetyki w przeszłości, twoje włosy były w gorszej kondycji – w związku z tym efekt stosowania kosmetyku i odpowiedniej pielęgnacji był bardziej widoczny. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy włosy są już odpowiednio zadbane - zdrowe, sprężyste i odżywione włosy nie wykazują rewolucyjnych zmian, ale to wcale nie oznacza, że kosmetyki do pielęgnacji nie działają na nie odżywiająco. Jeżeli szampon i odżywka spełniają twoje oczekiwania, stosuj je nadal.