Fani kojarzą ją z serialu "Beverly Hills 90210". Dziś jest nie do poznania

Widzowie z zapartym tchem śledzili losy bohaterów serialu "Beverly Hills 90210". Dla wielu aktorów rola w produkcji była przepustką do międzynarodowej kariery. Nic więc dziwnego, że za wszelką cenę starali się wykorzystać swoje "pięć minut". Wśród nich była także Gabrielle Carteris.

Kiedy 4 października 1990 r. wyemitowany pierwszy odcinek serialu "Beverly Hills 90210" nikt nie przypuszczał, że zrobi on aż tak ogromną furorę. Aktorzy grający w nim szutrem stały się wręcz rozchwytywani. Tak też było w przypadku Gabrielle Carteris, która wcielała się w rezolutną i niezwykle inteligentną licealistkę, Andreę.

Praca w serialu często wiąże się ze spędzaniem na planie wielu godzin, dlatego zdarza się, że aktorzy muszą odrzucać inne role. Carteris w 1995 r. postanowiła więc zrezygnować z dalszego grania w produkcji, by spróbować swoich sił również w innych projektach. Gwiazda grała m.in. "Criminal Minds" oraz "N.C.I.S.", ale niestety nie udało jej się powtórzyć aż tak ogromnego sukcesu.

Obecnie Carteris chętnie wspiera różnego rodzaju akcje społeczne i spotyka z fanami. Jest też producentką filmową oraz przewodniczącą związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA (przyp. red. Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists).

