"Czarodziejki" czy " Beverly Hills 90210" to produkcje, w których wystąpiła Shannen Doherty, jedna z najpopularniejszych aktorek lat 90. Odtwórczyni roli Brendy Walsh zmarła po długiej walce z rakiem.

Doktor Lawrence D. Piro, onkolog i przyjaciel aktorki był z nią do samego końca. W rozmowie z "People" opowiedział, jak wyglądały jej ostatnie chwile. "Nie była gotowa, żeby odejść, ponieważ bardzo kochała życie" - wyznał.

W 2015 roku Shannen Doherty poinformowała, że zachorowała na raka piersi z przerzutami do jednego węzła chłonnego. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opowiadała o przebiegu choroby i leczenia. Nie bała się podejmować trudnych tematów.

Niestety, w 2019 nastąpił nawrót. Tym razem nowotwór zaatakował mózg i kości. W tych trudnych chwilach mogła liczyć na swoich przyjaciół, m.in. doktora Lawrence D. Piro, który był jej onkologiem i przyjacielem. Lekarz towarzyszył jej do samego końca. Nazwał ją "niezwykłą wojowniczką", która nigdy nie traciła wiary w to, że uda jej się pokonać chorobę.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!