Fanka broni Katarzyny Cichopek. To okropne, co napisali internauci

Na Instagramie Katarzyny Cichopek pojawił się wpis informujący o tym, że gwiazda podejmie się wyzwania i zasiądzie w loży jury kolejnej edycji "You Can Dance - Nowa Generacja". W sekcji komentarzy pod postem wywiązała się spora dyskusja. Wszystko dlatego, że część internautów, zamiast na sednie sprawy, skupiła się na biuście celebrytki, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. To jedna z wielu sytuacji w sieci, w której pojawiają się niesmaczne i zupełnie niepotrzebne opinie, dotyczące tego, jak powinno wyglądać kobiece ciało.