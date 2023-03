Fanka zapytała ją o imię dla córki. Opozda wybrała je już w dzieciństwie

Joanna Opozda ma wybrane imię do córki

Joanna Opozda od ponad roku jest szczęśliwą mamą Vincenta, który jest owocem jej związku z Antonim Królikowskim. Para podjęła decyzję o rozstaniu, jednak Opozda niechętnie podejmuje ten temat. Znacznie chętniej odpowiada za to na pytania, które pojawiają się podczas Q&A na Instagramie, gdzie ostatnio pytano ją m.in. o jej sposób odżywiania się. Jedną internautkę ciekawiło również to, czy ma wybrane imię do córki.