Farmaceutka apeluje. "Śmiejecie się nam w twarz, żartujecie z zaistniałej sytuacji"

To kolejny apel, jaki farmaceuci kierują do społeczeństwa. Ze względu na epidemię koronawirusa apteki przeżywają teraz prawdziwe oblężenie. Aptekarze zwracają jednak uwagę na niestosowne zachowanie pacjentów.

Apteki, by chronić zdrowie zarówno swoich pracowników, jak i klientów, wprowadziły nowe zasady obsługi. Wyznaczono specjalne strefy dla klientów, prosi się ich także o formowanie kolejek na zewnątrz apteki i zachowanie odpowiednich odstępów. Niestety, spotyka się to z ogromnym rozdrażnieniem ze strony pacjentów, którzy bagatelizują epidemię.

Farmaceutka jest zdruzgotana postawą klientów, którzy przychodzą do apteki po niepotrzebne w obecnej sytuacji rzeczy, jak skarpetki złuszczające czy odżywka do paznokci. – Jesteśmy w tym momencie przepracowani i przemęczeni, ruch zwiększył się o 100, a nawet i 200 procent. Bardzo duża liczba tych ludzi to osoby starsze, schorowane, które muszą wykupić receptę na niezbędne im leki, żeby mogły spokojnie zostać w domu i niepotrzebnie się nie narażać. Jest mi naprawdę bardzo ciężko zrozumieć, że muszę marnować kilkanaście, kilkadziesiąt minut na wybieranie z wami odpowiedniej odżywki do paznokci, koloru podkładu albo kremu do twarzy, który spełni wasze wymagania – mówi.