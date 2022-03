Farmaceutka z Charkowa pokazała twarz po spotkaniu z Rosjanami. "Aby świat poznał prawdę"

Rosja wciąż rozsiewa propagandę

Od kilku dni po mediach społecznościowych krążą nagrania oznaczone hasztagiem #stophatingrussians. W trakcie kilkuminutowych spotów osoby reprezentujące różne grupy etniczne apelują o to, by zaprzestać fali nienawiści na Rosjan. Wiele mieszkańców kraju, gdzie rządy sprawuje Władimir Putin, nie zdaje sobie sprawy, że jest to czysta manipulacja, bowiem rosyjskie wojska naprawdę wyrządzają ogromną krzywdę Ukrainie. Obywatele zaatakowanego kraju nie poddają się jednak i starają się odpowiadać również na tę wojnę, która toczy się w sieci.