Ukraińska modelka dosadnie o Rosjanach. Tak odpowiada na propagandę

Ukraińska modelka dosadnie o rosyjskich wpisach propagandowych

Wojna w Ukrainie, najazd Rosjan na niezależne państwo, to nie fikcja. U naszego sąsiada giną ludzie. Władimir Putin zadbał jednak o to, aby obywatele Rosji widzieli oraz słyszeli coś zupełnie innego. Podczas gdy Ukraińcy walczą o swoją niepodległość, w sieci pojawiają się propagandowe nagrania, w których przedstawiciele różnych grup etnicznych proszą o to, by zaprzestać nienawidzenia Rosjan. Młoda ukraińska modelka, Julia Ratner, odniosła się do sprawy na swoim TikToku, zauważając, że zanim Rosjanie zaczną pouczać innych o nienawiści, powinni spojrzeć na siebie i zastanowić się, co robią.