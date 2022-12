Farsz do uszek wyjdzie idealny. Dodaj jeden tajny składnik

Ciasto na uszka do barszczu przypomina zwykłe ciasto na pierogi. Potrzebujemy do niego: 320 g mąki pszennej, 170 ml gorącej wody, 2 łyżki oleju rzepakowego oraz sól do smaku (około ¼ łyżeczki). Mąkę należy przesiać do miski. Następnie dodajemy do niej sól i olej oraz wodę. Wyrabiamy ciasto ręcznie aż będzie gładkie, miękkie i elastyczne. Formujemy kulę, przykrywamy, żeby nie wyschło i odkładamy na około godzinę. Dzięki temu będzie się znacznie lepiej wałkować.