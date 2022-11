Jak przygotować idealny zakwas z buraków na świąteczny barszcz? Bez tego składnika się nie uda

Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim okres przygotowań, których zwieńczeniem jest wieczerza wigilijna. Przygotowanie tradycyjnych świątecznych dań to ogrom pracy, a wiele osób z dużym wyprzedzeniem zabiera się do ich przyrządzania. Nie inaczej jest z czerwonym barszczem na zakwasie buraczanym. Aby wyszedł pyszny, trzeba znać sprawdzony przepis.