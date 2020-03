WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 fashion designer awards Redakcja WP Kobieta wczoraj (20:48) Fashion Designer Awards. To ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie Jeszcze tylko do 23 marca można zgłaszać się do 11. edycji najważniejszego konkursu dla młodych projektantów Fashion Designer Awards. FDA z odświeżonym logotypem wchodzi w nową dekadę i zaprasza uczestników do stworzenia kolekcji inspirowanej tematem "My City, My Energy". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Pixabay) Poszukując inspiracji do tematu 11 edycji, będziemy chłonąć tożsamość miast, ich energię, oglądać murale, usiądziemy w kawiarni i godzinami będziemy przyglądać się ludziom, życiu ulicy, będziemy obserwować kolorowy tłum, modę uliczną, będziemy wsłuchiwać się w dźwięki miasta, jego niepowtarzalną muzykę, jego puls, będziemy szukać tego co w każdym mieście jest inne, jego koloryt i zapach, czegoś co wibruje w powietrzu tylko w tym jednym miejscu, dla nas najlepszym na świecie, nucąc z Czesławem Niemenem "Miasto moje a w nim: najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni". Fashion Designer Awards organizowany jest od 2008 roku, a jego inicjatorką i pomysłodawczynią jest Joanna Sokołowska-Pronobis. "W 11 edycji FDA młodych projektantów porwie energia miasta, jego dynamika i to co w mieście najlepsze – fajne życie. Każdy ma takie swoje 'city', miasto, które kocha całym sobą, które go inspiruje i w którym czuje się najlepiej , w tej edycji zadanie będzie myślę wyjątkowo łatwe po prostu trzeba wlać całą tą miłość do tego miasta, do jego energii i zaprojektować autorską kolekcję konkursową" – mówi Joanna Sokołowska-Pronobis. To jedyny tego typu projekt w Polsce, który łączy najlepsze nazwiska ekspertów i osobowości świata mody z młodymi talentami. Konkurs od 2008 r. promuje młodych projektantów i daje szansę zaistnieć w świecie mody. Fashion Designer Awards od pierwszej edycji gwarantuje swoim finalistom imponującą pulę nagród, wzbogacających portfolio, jak staże, stypendia, praktyki i wyjazdy na zagraniczne imprezy branżowe. W puli nagród 11 edycji są m.in. wyjazd na City Fashion Week Milano do Mediolanu z Partnerem głównym Batonikiem Duplo, wyjazd na targi Premier Vision do Paryża z Cisowianką Perlage oraz wyjazd na 3rd International Young Designers Contest w Kijowie, liczne publikacje w prasie i nagroda finansowa 20 tys złotych. Do tego dla wybranych finalistów są: staż w dziale kostiumografii i charakteryzacji TVN, staż w pracowni MMC Studio, wyjazd na targi Tissue Premier do Lille we Francji z firmą Electrolux i staż w pracowni Paprocki&Brzozowski. W 11 edycji nowe talenty będą odkrywać, najlepsze nazwiska ekspertów świata mody i showbiznesu: Dawid Woliński, Vasina, MMC – duet Rafał Michalak i Ilona Majer, Duet Paprocki&Brzozowski , Asia Typek, Marieta Żukowska, Agnieszka Więdłocha, Agnieszka Dygant, Macademian Girl, Joanna Horodyńska, Dorota Williams, Mikołaj Komar, Marzena Singh, Weronika Płocha, Ewa Podleśna-Ślusarczyk, Joanna Sokołowska-Pronobis. W tym roku za wyjątkowymi kolażami nawiązującymi do hasła edycji "My City, My Energy" stoi Agnieszka Stopyra / Mad Illustrators. Motywem przewodnim 11. edycji jest miasto - tętniące życiem i nasyconymi kolorami. "Kolaż, który stworzyłam dla Fashion Designer Awards to miasto prawdziwe, wielowymiarowe, pełne życia, sztuki i energii. Hasło tej edycji zainspirowało mnie do połączenia street artu i pop artu" – mówi Agnieszka Stopyra Do konkursu można się zgłaszać do 23 marca 2020. Materiały prasowe Podziel się Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze