Fatalna sytuacja schroniska w Korabiewicach. "Nie wiemy, co będzie dalej"

"Przyszły ciężkie czasy. Nie wiemy, co będzie dalej. Brak środków na opiekę nad zwierzętami - takiego kryzysu jeszcze u nas nie było. Utrzymujemy się z datków. Przez pandemię ze wsparcia wycofują się ludzie i firmy. To zrozumiałe" – piszą w sieci.

W związku z tym Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva założył zbiórkę pieniędzy i prosi nawet o symboliczne wsparcie. "Choć każdemu z was teraz ciężko to prosimy was o pomoc. Co miesiąc opieka nad zwierzętami pochłania obecnie ponad 130 000zł. Psy, koty, konie, kozy, owce, świnie, krowy, lisy, kury - 300 zwierząt - ich los jest w waszych rękach. Prosimy o symboliczne wsparcie, np. 3 złote - abyście nie odczuli braku ich na koncie, abyście mogli sami przetrwać ten czas" – tłumaczą pracownicy.