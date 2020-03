Feeria barw na dłoniach. Modne kolory paznokci na wiosnę i lato

Nie tylko ciepłe kolory - modny manicure na wiosnę

Klasyczne propozycje dla elegantek, czyli czerwień, głębokie odcienie różu czy szlachetne bordo to pewna baza kolorystyczna, do której zawsze warto wracać. Te kolory zawsze prezentują się dobrze. Do najmodniejszych w najbliższym czasie kolorów należą jednak te całkiem odmienne: cudny, nasycony kolor niebieski, a także rozmaite odcienie fioletu – od rozbielonych jak jagodowy jogurt po głębokie tony kojarzące się z dojrzałymi śliwkami.

Modne wzory paznokci

Ciekawe efekty to różnego rodzaju lakiery magnetyczne, a także modne efekty wymagające nieco więcej wprawy lub pomocy profesjonalisty: snake nails, lub crystal nails. Wzory, którymi można pokryć paznokcie, aby uzyskać efekt modnego manicure, to także kwiaty, choć te najlepiej prezentują się nałożone na niektóre paznokcie. Taka stylizacja paznokci powinna być dość stonowana kolorystycznie, dzięki czemu będzie prezentować się w miarę naturalnie. Akcent mocniejszego koloru można położyć np. na pojedyncze płatki kwiatów bądź ich środki.

Kolor paznokci a wygląd dłoni

Nie każdy kolor paznokci pasuje do naszej karnacji i dłoni. Stosowne reguły doboru lakieru do paznokci na różne okazje to podpowiedzi, które pomogą nam uniknąć wpadki i oszpecenia rąk. Odpowiedni odcień może zatuszować niedoskonałości płytek paznokci, ale także stan rąk. Nieodpowiednio dobrany lakier do paznokci może podkreślić niedoskonałości skóry lub wiek (ciemne kolory podkreślają zmarszczki), zaakcentować czerwony kolor skóry (rumianą skórę podkreśli mocno różowy kolor), a wyraźne barwy wizualnie powiększą duże dłonie (czasem taki efekt jest niepożądany, dlatego kobietom o większych dłoniach poleca się barwy neutralna np. beż).