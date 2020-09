Feministka. Kim jest i o co walczy? Koniec z krzywdzącymi stereotypami

Wydaje się, że współcześnie feministka nie musi zmagać się z przeciwnościami losu podobnymi do tych sprzed wieku. Niestety sprawa okazuje się bardziej skomplikowana – w końcu feministka dąży do wolności, równości, sprawiedliwości dla wszystkich , przeciwstawia się dyskryminacji na różnych polach. Feminizm tym samym oznacza uwrażliwienie na nierówności społeczne poprzez uczenie szacunku do innych.

Feministka – wychowanie równościowe

Feministka sprzeciwia się wychowywaniu dzieci w nierówności płciowej. Zdaje sobie sprawę z tego, że stereotypy są szkodliwe i niebezpieczne. Sprzyja równościowemu wychowaniu, ponieważ uważa, że to szansa zmianę społeczną. Nie ma czegoś takiego, co wypada chłopcu, a coś dziewczynce – każdy może okazywać emocje i mieć przeróżne zainteresowanie. Dzieci wychowywane w ruchu równości w przyszłości nie będą miały problemów w rozróżnianiu niektórych problemów. Feministka w końcu unika dzielenia świata na kobiecy i męski.

Feministka – wybór i nieocenianie

Feministka zdaje sobie sprawę z tego, że wybór należy wyłącznie do niej. Wszystkim feministkom zależy na wyborze, który podważa krzywdzące stereotypy. Przeciwstawiają się mitowi urody, według którego kobiety powinny wyglądać według jednego wzorca. Samodzielne wybory są feministyczne, ponieważ nie czują przymusu i jednocześnie zwracają uwagę na to, aby żyć na własnych zasadach. Feministka nie ocenia cudzych zachowań – każdy posiada różne potrzeby, dlatego nie należy wtrącać się do spraw innych. W feminizmie wszyscy mają różne doświadczenia, inne podejście do pewnych spraw, więc każdy ma własną rację i nikomu nie narzucamy naszego punktu widzenia.