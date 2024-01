Ferie tylko dla bogatych. Urlop w Tatrach może przyprawić o ból głowy

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, że kolejki do niektórych wyciągów narciarskich w Białce Tatrzańskiej są bardzo długie. - Co prawda taki tłum jest tylko do głównej trasy na Kotelnicę, ale ona jest najbardziej atrakcyjna. Przez to, że w ostatnich dwóch dniach z powodu warunków atmosferycznych nie można się dostać na Kasprowy Wierch, część narciarzy przyjechała tutaj. My przez to cierpimy, bo dłużej stoimy w kolejce do wyciągu, niż zjeżdżamy - przyznaje czytelniczka WP Kobieta z Radomia, która udała się na ferie z dwiema córkami oraz synem. - Dzieci się niecierpliwią, nie chcą stać w kolejce, narzekają, że im zimno i domagają się co chwilę gorącej czekolady, co generuje kolejne koszty i mnóstwo nerwów - dodaje.