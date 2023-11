Fexting groźny dla związków. Jest odbijaniem piłeczki

Ale jak wytłumaczyć to, że fexting jest powszechną praktyką w wielu polskich domach?Powodów jest kilka. To częsty element związków na odległość albo takich, w których partnerzy nie mają okazji widywać się zbyt często. To też popularny sposób na wyrzucenie z siebie emocji tu i teraz, bez czekania aż partner wróci do domu. Dla innych jest to forma ucieczki i uniknięcia konfrontacji twarzą w twarz.