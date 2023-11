W łóżku poleca "praktykę krawędzi". Ma gwarantować nieziemską rozkosz

"Praktyka krawędzi"

48-letnia założycielka "miłosnej szkoły" doradza też wypróbowanie z partnerem pewnej metody. Rebecca Dakin tłumaczy, że jest to sposób budowania seksualnego napięcia, które ma doprowadzić do orgazmu. "Praktyka krawędzi" to nic innego, jak doprowadzanie siebie i/lub partnera do wysokiego poziomu pobudzenia, po czym... pozwolenie na to, aby emocje opadły. Dakin twierdzi, że w ten sposób finalnie odczujemy zdecydowanie większą satysfakcję.