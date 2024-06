Figura w halce na ściance. Można przetrzeć oczy ze zdumienia

A co ze składem jurorskim? Tutaj nie sposób nie wspomnieć o Katarzynie Figurze , która oczywiście zjawiła się na gali i po raz kolejny zaskoczyła stylizacją. O elegancji nie było nawet mowy. Aktorka postawiła na osobliwą awangardę zgodnie ze swoimi ostatnimi upodobaniami .

Może tym razem bez niebieskich włosów czy dziwnego nakrycia głowy. Ale Katarzynie Figurze udało się zadziwić po raz kolejny. I to niestety nie w pozytywnym znaczeniu. Aktorka podczas gali zamknięcia TofiFest miała na sobie intensywnie różową, satynową halkę z koronkowym wykończeniem , której widoczny był tylko skrawek.

Zwieńczeniem całości były natomiast czarne chodaki . "Dziurawy" model na platformach przywodzi wręcz na myśl ekstrawagancję Lady Gagi z 2010 roku. I choć każda kobieta bez względu na wiek może pozwolić sobie na modowe szaleństwa, to warto zadbać w tym wszystkim o spójność i zastanowić się głębiej nad efektem wizualnym.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!