Jej córki mają oryginalne imiona. Mówi, jak reagowano na nie w szkole

W najnowszej rozmowie z Plotkiem Katarzyna Figura została zapytana właśnie o nadanie córkom nieszablonowych i rzadko spotykanych imion. Zdradziła też, jak wyglądała przez to ich sytuacja w szkole.

Przyznała też, że jej córki cieszą się z oryginalnych imion. - Są wyjątkowe. To sprawia, że mogły cieszyć się życiem i były od razu znaczące - podkreśliła aktorka.

Córki aktorki są już dorosłe - starsza w tym roku skończy 22 lata, młodsza skończyła 19. Obydwie zdecydowały się na wyjazd z kraju. W jednej z rozmów z Jastrząb Post Figura wyznała, że odziedziczyły po niej zainteresowania artystyczne. - Są wspaniałe i pozostawiam im wolną rękę. Na tyle, na ile mogę, to je wspieram - mówiła.

Kilka lat temu w prowadzonym przez Magdę Mołek programie "W moim stylu" Figura zdradziła, że Koko zdecydowała się na studia reżyserskie w Paryżu, a jej siostra postanowiła do niej dołączyć i tam kontynuować liceum. W najnowszym wywiadzie dla Plotka aktorka przyznała, że nie myśli o tym, czy chciałaby, aby jej córki pojawiły się w polskim show-biznesie.

- One zresztą mają zupełnie inne plany - powiedziała.

