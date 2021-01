Filip Chajzer naśladuje Zenka Martyniuka. Jego śpiew rozbawił fanów

Bez wątpienia największą gwiazdą sylwestra na antenie TVP2 był król disco polo Zenek Martyniuk. Gwiazdor w czasie koncertu zaśpiewał aż sześć swoich utworów. Oczywiście, nie mogło zabraknąć jego szlagieru "Przez twe oczy zielone". Okazuje się, że nawet ci, którzy nie do końca są fanami tego typu muzyki, dali się ponieść sylwestrowo-noworocznej atmosferze i bawili się do przeboju Martyniuka.

Kto by pomyślał, że Filip Chajzer potrafi szampańsko się bawić do disco polowych rytmów. Dziennikarz w Nowy Rok opublikował nagranie, na którym naśladuje Zenka Martyniuka. Nawdychał się helu z balona, przez co jego głos stał się bardziej skrzeczący. Najwidoczniej Filip uznał, że dopiero teraz brzmi bardzo podobnie do lidera zespołu Akcent, więc wykonał jego największy hit "Przez twe oczy zielone". Był na tyle dumny ze swojego zabawnego nagrania, że aż postanowił wrzucić je do sieci.