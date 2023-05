Filmik z komunii obiegł sieć. Przekroczyli granicę dobrego smaku?

To już przesada? W takim stroju ośmiolatka poszła do pierwszej komunii

Suknia prawie jak ślubna kreacja księżnej Diany, długi czerwony dywan prowadzący aż do samego ołtarza. Nie, to nie jest opis wystawnego ślubu, a dnia pierwszej komunii świętej.

Sezon komunijny trwa w najlepsze. Coraz bardziej wystawne przyjęcia oraz stroje na tę okazję to trend, który szczególnie widoczny jest w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy TikToka wręcz prześcigają się w dodawaniu nagrań z uroczystości, odbierając innym internautom mowę. Czy rodzice tej kilkulatki nie przesadzili? Suknia, jaką na sobie miała tego dnia dziewczynka, spokojnie mogłaby zostać uznana za ślubną stylizację "na bogato".

Czy to już przesada? Tak wyglądał dzień pierwszej komunii kilkulatki

Skromne alby i poczęstunek w gronie najbliższej rodziny to opis pierwszej komunii świętej, którą z pewnością pamiętamy. Obecnie jednak coraz więcej osób organizuje swoim dzieciom i gościom ten dzień, kierując się zasadą "zastaw się, a postaw się". Idealnym przykładem potwierdzającym nową regułę jest jedno z nagrań, które krąży na TikToku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"To jest hit?!" - odc. 10. Pielęgnacja skóry to podstawa

Oglądając nagranie można wnioskować, że rodzice dziewczynki przystępującej do pierwszej komunii świętej są fanami serialowego hitu Netflixa. Zarówno komunijna stylizacja ich córki, jak i podkład muzyczny opublikowanego przez mamę ośmiolatki tiktoka nawiązują bowiem do ""Bridgertonów". Uwagę przykuwa również misterna fryzura dziewczynki, która do złudzenia przypomina sposób, w jaki włosy upinała Penelope, jedna z głównych bohaterek serialu.

Luksus jak się patrzy

Sama suknia dziewczynki oraz jej fryzura to jedno. Druga sprawa to fakt, że rodzice wynajęli dla córki... prawdziwą limuzynę, którą pojechała do kościoła. Na dziewczynkę od razu po wyjściu z domu czekał też czerwony dywan.

"Perfekcja, księżniczka" - takich hasztagów użyła internautka, która postanowiła podzielić się na TikToku krótkimi nagraniami oraz fotografiami z komunii córki.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!