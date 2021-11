Filtry na Instagramie i ich wpływ na społeczeństwo

Filtry z Instagrama i praca zdalna mają więc ogromny wpływ na społeczeństwo i niestety nie jest to wpływ pozytywny. Na szczęście pojawia się coraz więcej wpisów, postów, które pokazują, jak wygląda Instagram kontra rzeczywistość, tzw. ruch Body Positive. Również niektórzy celebryci pokazują swoje naturalne zdjęcia, bez filtrów. Nie ma co ukrywać, że to właśnie do takich osób należy zadbanie o samoocenę obserwujących ich nastolatek i nastolatków. Spoczywa więc na nich ogromna odpowiedzialność, z której muszą sobie zdać sprawę. Zmiana mody na naturalność nie przyjdzie szybko, ale konsekwentne działania i promowanie zdjęć bez filtrów z pewnością przyniosą same korzyści – szczególnie dla zdrowia psychicznego młodych osób.