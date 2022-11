Finał plebiscytu #Wszechmocne. Możesz być z nami na żywo

Plebiscyt #Wszechmocne to pierwsza taka inicjatywa wyróżniająca kobiety nie tylko w takich dziedzinach jak popkultura czy macierzyństwo, ale również nauka, biznes i sztuka. Jako redakcja WP Kobieta chcielibyśmy docenić niezwykłe osobowości, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do tego, by kolejne pokolenia młodych Polek i Polaków mogły żyć w kraju równych szans.