Wszechmocne. Omenaa Mensah dostrzega najbardziej potrzebujących. "Dopiero się rozkręcam"

Myślę, że to jest tak, że trzeba pomoc poczuć. A żeby poczuć, to pewne rzeczy trzeba zobaczyć. Na początku nie miałam w sobie takiego zapału. W wieku 25 lat o pomocy w ogóle nie myślałam. Skupiałam się na pracy i rozwoju. Ale jak przekroczyłam trzydziestkę, to pomyślałam - po co mi te wszystkie reklamy, chciałabym swoją popularność wykorzystać w słusznej sprawie. Wtedy pojawiła się szansa wyjazdu do Ghany. Zobaczyłam, jak ogromne potrzeby mają Ghanijczycy, i w jak dobrych warunkach edukacyjnych żyjemy tu. To był moment, w którym założyłam fundację. To przyszło, ale to nie przychodzi od razu, dlatego podziwiam młode osoby, które mają w sobie tyle zapału. Ja w ich wieku nie miałam.