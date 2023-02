Final Sale w MODIVO - sprawdź co warto kupić na wyprzedaży

Klasyczny kolor, oryginalny krój - czarne materiałowe spodnie Gestuz dzięki unikatowemu krojowi będą pasowały do stylizacji eleganckich z białą koszulą jak i do luźnych outfitów na co dzień. Dzięki ściągaczom na dole nogawki można dowolnie zmieniać ich formę i wygląd - to daje nieograniczone możliwości!