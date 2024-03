Finansowy portret Polek: bardziej rozważne niż romantyczne

Ogólnie mężczyźni wydają średnio o 10% więcej niż kobiety, ale warto podkreślić, że w bazowych kategoriach, takich jak jedzenie, dzieci czy utrzymanie gospodarstwa domowego, odchylenia są marginalne. Panowie wydają ok. 9% więcej na comiesięczny czynsz, w pozostałych grupach nieznaczenie wyższe kwoty pokrywają kobiety. Gdzie są znaczące różnice? Panie wydają przeciętnie 45% więcej na kategorię uroda, 40% więcej na ubrania i 18% więcej na zdrowie. Panowie za to wyższe kwoty przeznaczają na samochód (ok. 74%), podróże (61%) i remonty (ok. 30%).