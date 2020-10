Fokus na kozaki - 3 modne stylizacje na sezon 2020/2021

Zamszowe muszkieterki, lakierowane kowbojki albo klasyczne oficerki nosimy w tym sezonie nie tylko do camelowego płaszcza. Szukasz pomysłów na niebanalne stylizacje z kozakami? Sprawdź 3 zestawy, które warto wypróbować w sezonie jesień-zima 2020/21!

Najmodniejsze kozaki damskie – trendy jesień-zima 2020/21

Na wybiegach królują ponadczasowe, czarne oficerki, pasujące zarówno do klasycznej dwurzędówki, jak i modnych, wełnianych kamizelek czy koszulowych kurtek. Takie buty to inwestycja na lata, szczególnie, gdy postawimy na model ze skóry. Topowe influencerki lansują kozaki na obcasie z szeroką cholewką. Optycznie wysmuklają nogi i genialnie wpisują się w modowy minimalizm, np. z oversizową, długą białą koszulą. W sieciówkach niezmiennie dominują dłuższe modele za kolano. Muszkieterki to prosty patent na to, by nosić sukienki w chłodne dni, ale w tym roku kozaki w wersji XXL nosimy nie tylko do mini. Te na średnim, stabilnym słupku wystają spod spódnic do połowy łydki albo długich spodni z szerszą nogawką. Jedno jest pewne: niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, w tym sezonie warto pobawić się stylizacją. Im mniej banalnie, tym lepiej. Z czym łączyć kozaki jesienią i zimą 2020/2021? Sprawdź trzy oryginalne propozycje zestawów z kozakami damskimi z allani.pl!

Długie kozaki + sukienka midi

Kwiecista w stylu boho, koszulowa szmizjerka albo modna sukienka z eko-skóry, grunt, by sięgała za kolano, a najlepiej do połowy łydki. Właśnie ta długość sukienki to hit tegorocznych, jesienno-zimowych trendów. A najlepiej wygląda w towarzystwie długich, skórzanych kozaków. W cieplejsze dni dodaj do zestawu krótką ramoneskę – rockową, w czerni albo zamszową, w eleganckim stylu. A gdy zrobi się naprawdę zimno, zamień ją na kożuch w stylu biker albo sztuczne futerko w mocnym kolorze. Alternatywa? Kozaki + spódnica midi, najlepiej plisowana solejka, którą zestawisz z oversizowym swetrem.

Kozaki + puchowa kurtka

Przeskalowana, sportowa kurtka i długie, eleganckie kozaki? Ten duet sprawdził się i na wybiegach, i na ulicach miast. Projektanci pokochali go kilka sezonów temu, podobnie zresztą, jak znane blogerki. A stylizacje z kozakami i gigantycznymi kurtkami puchowymi widziałyśmy już między innymi u Balenciagi, Off-White czy Chiary Ferragni. W tym sezonie nosimy go odważnie, np. do kulotów, ale też minimalistycznie – do jeansów czy legginsów i wygodnych, za dużych swetrów. Ma być praktycznie i stylowo, dlatego warto zadbać o dodatki. Sportowy charakter góry przełamią długie, skórzane rękawiczki czy wizytowa torebka-kuferek do ręki. Czapkę możesz zamienić na beret, a całość uzupełnić długim, miękkim szalem. Dodatkowe plusy? Na pewno nie zmarzniesz.

Kozaki + miękkie dzianiny

Wolisz klasykę? Łącz ulubione długie kozaki z rzeczami z miękkich dzianin o różnych grubościach i splotach! Takie zestawienia zdominowały w tym roku pokaz Dolce&Gabbana, ale ten trend z wybiegu genialnie sprawdzi się w praktyce. Szczególnie, gdy pobawimy się fakturami materiałów. Oversizowy sweter z grubym splotem możesz połączyć z midi-spódnicą z eko-skóry i kozakami pod kolor. Na przeskalowaną, białą koszulę narzuć modną, wełnianą kamizelkę, dodaj tweedowe legginsy w drobną krateczkę i kozaki na obcasie. Wypróbuj też oryginalny, dzianinowy total look ze stylowymi kozakami. Komplet z prążkowanej dzianiny ze spódnicą za kolano i miękkim swetrem doskonale współgra ze skórzanymi muszkieterkami i długim, wełnianym płaszczem. Kropką nad i będzie szal, oczywiście z dzianiny!

