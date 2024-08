Fornal pozuje z babcią po meczu. "Z największym wsparciem"

W sobotę, 10 sierpnia, odbył się finałowy mecz siatkarski igrzysk olimpijskich w Paryżu. I choć wielu kibiców liczyło na złoto, polska reprezentacja powróci do kraju ze srebrnymi medalami . W starciu z Francją przegrała 0:3. Mimo wszystko należy się cieszyć z miejsca na podium, którego nie mogliśmy wywalczyć od 48 lat.

Ukochana siatkarza udostępniła u siebie na InstaStories urocze zdjęcie zrobione tuż po ceremonii rozdania medali. Uśmiechnięty Fornal zapozował do niego z babcią i srebrem na szyi.

O Fornalu mówi się jako o "najjaśniejszej gwieździe polskiej reprezentacji siatkówki". Babcia musi pękać z dumy. W finale siatkarz walczył do końca pomimo kontuzji, której nabawił się podczas olimpijskiego starcia z Egiptem.

