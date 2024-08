Czym zajmuje się żona Pawła Zatorskiego? Ma odpowiedzialną pracę

Para poznała się jeszcze za czasów nastoletnich. W gimnazjum kojarzyli się jedynie z widzenia. Potem Zatorski dołączył do Skry Bełchatów, a następnie dwa lata spędził w klubie AZS Częstochowa. Z Agnieszką Ludkiewicz zatańczył nawet na studniówce w jednym z bełchatowskich liceów, jednak wtedy nie doszło do oficjalnego zapoznania. Miłość rozkwitła później.

"Miałem dziewiętnaście lat, rozgrywałem swój drugi sezon w Częstochowie i, będąc w Bełchatowie, umówiłem się w pubie z kumplem. Okazało się, że Agnieszka to jego kuzynka, też tam wtedy była" – napisał siatkarz w książce "Ludzie ze złota".

