W 2018 roku oszczepniczka zamieściła fotografię z noworocznej zabawy w Wenecji, na której uwieczniono, jak całowała zamaskowanego mężczyznę. Kilka miesięcy później Marcin Rosengarten udostępnił zdjęcie z wakacji, na którym widoczna była Andrejczyk, a także Paweł Małachowski z żoną. Sytuacja stała się jaśniejsza w 2020 roku, kiedy to Maria i Marcin zaczęli publikować wspólne fotografie z wycieczki w Bieszczady,

Z tragicznie zmarłą młociarką łączyła go również więź osobista - mężczyzna chciał się jej oświadczyć po zakończeniu przez sportsmenkę kariery. Przypominamy, że Skolimowska odeszła nagle, 18 lutego 2009 roku, w trakcie obozu w Portugalii, gdzie z powodu nierozpoznanej zakrzepicy doszło do zatoru tętnicy płucnej.

Teraz 40-letni Rosengarten zdołał przepracować stratę i obecnie buduje nowy związek z Marią Andrejczyk. Jako doświadczony menedżer w świecie lekkoatletyki, ma dogłębne zrozumienie jej potrzeb zawodowych. Jego praca umożliwia mu bliski kontakt z ukochaną, choć warto pamiętać, że reprezentuje on również wielu innych sportowców. Przed rozpoczęciem kariery menedżerskiej, Rosengarten pracował jako dziennikarz sportowy w Polskim Radiu.

