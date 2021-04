Fotel kokon – poznaj trend, który nie minie wraz z końcem lata

Ekstrawagancki i ponadczasowy, zaskakujący i funkcjonalny. Taki jest właśnie fotel kokon, który w nadchodzącym sezonie rozgości się zarówno we wnętrzach, jak i w ogrodach. Na czym polega wyjątkowość tego mebla i dlaczego fotel kokon w ogrodzie to must have nadchodzącego sezonu?

Fotel kokon – modny trend od kilku sezonów

Moda na ogrodowe fotele kokony nie jest nowa – w świecie designu trwa ona bowiem od kilkudziesięciu lat. Pierwsze takie krzesła powstały w latach 50. za sprawą projektanta Arnego Jacobsena – w tym czasie były to głębokie fotele o zaokrąglonych kształtach. W 1959 roku wiszące krzesło kokon zaprojektowali Nanna i Jorgen Ditzelowie. Mebel ich autorstwa został wykonany z rattanu i przypominał połówkę jajka. W latach 70. designer Eero Aarnio stworzył futurystyczny fotel kokon w bieli i czerwieni, a Henrik Thor-Larsen wykonał wersję biało-czarną, która pod koniec XX wieku zagrała w filmie „Faceci w czerni”.

W ostatnich latach fotele ogrodowe kokony zrobiły karierę zarówno jako meble do salonu, jak i do ogrodu. Współczesne modele to na ogół lekkie konstrukcje z rattanu lub wikliny. W czym tkwi tajemnica ich popularności? Przede wszystkim chodzi o przytulność. Dzięki szerokim ściankom w fotelu można poczuć się niczym w gniazdku – wygodnie i bezpiecznie. Co więcej, kokon wywołuje świetne wrażenia wizualne – sam w sobie może stanowić oryginalną dekorację wnętrza.

Gdzie sprawdzi się fotel kokon?

Fotel kokon to bardzo uniwersalny mebel, który znajdzie zastosowanie właściwie w każdej przestrzeni. Gdzie sprawdzi się najlepiej?

● Na balkonie – bywa, że siedząc na ciasnym, niewielkim balkonie jesteś narażona na spojrzenia wścibskich sąsiadów. Fotel kokon to odpowiedź na brak prywatności, bo dzięki szerokim ściankom zapewni Ci ochronę zarówno przed słońcem, jak i niechcianymi spojrzeniami.

● Taras – fotel kokon na tarasie może stać się ciekawą częścią zestawu wypoczynkowego. Na tle standardowych krzeseł i sof szczególnie interesująco zaprezentuje się model wiszący.

● Ogród – zawieszony na gałęzi drzewa fotel kokon posłuży jako miejsce do czytania książki albo drzemki. Na Homebook.pl znajdziesz też kokony dwuosobowe.

● Salon – gdy sezon letni dobiegnie końca, fotel kokon bez problemu możesz przenieść z ogrodu lub tarasu do salonu. Mebel urozmaici aranżację Twojego wnętrza, nadając jej lekko ekstrawaganckiego, artystycznego charakteru.

Pixabay Gdzie się sprawdzi fotel kokon? Źródło: Pixabay

Fotele kokony – jaki rodzaj wybrać?

Ze względu na konstrukcję siedziska te możemy podzielić na:

● Fotele kokony stojące – klasyczne modele na nóżkach, które od zwykłych mebli różnią się głębokością. Ich ścianki najczęściej są ażurowe, ale zdarzają się też nieco futurystyczne fotele o ściankach litych. Niektóre modele nie oferują zabudowania nad głową siedzącego.

● Fotele kokony wiszące – ze względu na sposób zawieszania można je podzielić na posiadające stelaż oraz na takie, które wymagają przymocowania do sufitu.

Ze względu na kształt można wyróżnić:

● Fotele w kształcie jajka – owalne, mocno zabudowane, przypominające przepołowioną skorupkę jajka.

● Fotele w kształcie łezki – mocno zabudowane, o nieco zaostrzonym wierzchołku.

● Fotele w kształcie banana – płytsze i mniej zabudowane od poprzedników, cechujące się wydłużoną sylwetką i większym rozmiarem. Wąskie u wierzchołka, rozszerzają się ku dołowi.

Ze względu na materiał wykonania fotele kokony dzielimy na:

● Fotele kokony z rattanu – lekkie i na ogół świetnie wykonane, podatne niestety na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

● Fotele kokony z technorattanu – wykonane z syntetycznej plecionki imitującej naturalny rattan. Cechują się dużą odpornością na czynniki atmosferyczne.

Pixabay Fotel kokon z technorattanu Źródło: Pixabay

Do jakich stylów pasuje fotel kokon?

Kokony pasują niemal do wszystkich aranżacji, choć najczęściej kojarzą się z wnętrzami urządzonymi w artystycznym stylu. Sprawdźmy więc, w jakim otoczeniu będą prezentować się najlepiej.

● Boho – zarówno w aranżacji wnętrz, jak i ogrodów boho opiera się na ciekawych i egzotycznych dodatkach. Celem stylu jest wykreowanie nastroju swobody, komfortu i oryginalności. Fotel kokon jak ulał pasuje do tych założeń! Jeśli styl boho jest bliski Twojemu sercu, wybierz ażurowe siedzisko wykonane z wikliny, rattanu lub technorattanu. Niech fotel będzie lekki i utrzymany w jasnych barwach. Im bardziej interesujący wzór plecionki, tym lepiej!

● Scandi – styl skandynawski ceni sobie prostotę, schludność i funkcjonalność. Meble mają być bezpretensjonalne i praktyczne, ale również ładne. Podstawą stylu jest hygge, czyli dążenie do przytulności i komfortu. Otulający fotel kokon doskonale koresponduje z tą filozofią. Do stylu scandi najbardziej będą pasowały modele wykonane z prostej plecionki w kolorze białym, szarym lub naturalnym.

● Styl nowoczesny – uwielbia minimalizmem i symetrię. Kształty są tu regularne, kolory jasne, a meble funkcjonalne. Charakter aranżacji nadają oryginalne dodatki – jednym z nich może być właśnie fotel kokon! Do nowoczesnej aranżacji wybierz duży, wygodny mebel, np. fotel w kształcie banana o czarnym stelażu i kolorowych poduszkach, który bez problemu znajdziesz na Homebook.pl.

Adobe Stock Do jakich stylów pasuje kokon? Źródło: Adobe Stock

Jakie dodatki polubi ogrodowy kokon?

Ustaliłyśmy już, że fotel kokon to must have, który świetnie odnajdzie się zarówno w ogrodzie, jak i we wnętrzu. Z czym w takim razie połączyć ten ekstrawagancki mebel? Postaw na praktyczność i wybierz dodatki, które sprawią, że przesiadywanie w kokonie będzie jeszcze przyjemniejsze.

● Poduszki i pled – dzięki miękkim poduchom fotel zyska na uroku, a Ty bez problemu spędzisz w nim długie godziny z książką. Za sprawą pledu będziesz mogła korzystać z fotela nie tylko przy ładnej pogodzie, ale również wieczorami czy w chłodniejsze dni.

● Stolik – przyda się zwłaszcza na tarasie i w ogrodzie do ustawienia szklanek z napojami i talerzy z przekąskami. W końcu po co wędrować do kuchni, skoro w kokonie tak miło spędza się czas? Wybierz mebel wykonany z lekkiego drewna lub wikliny, który stylem będzie nawiązywał do fotela.

● Dywanik – sprawdzi się jako dekoracja na tarasie, zwłaszcza jeśli nie chcesz chodzić boso po chłodnych kamieniach.

Wszystko wskazuje na to, że popularność fotela kokonu jest w pełni zasłużona. Co więcej, wygląda na to, że ten przytulny mebel zostanie z nami na dłużej, zarówno w domu, jak i w ogrodzie.

