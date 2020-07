Fotograf Hyung S. Kim uchwycił poławiaczki owoców morza

W latach 2012-2014 fotograf Hyung S. Kim z Seulu często odwiedzał wyspę Jeju, która leży u południowego wybrzeża Korei Południowej, aby udokumentować imponujące kobiety. Poławiaczki nazywane haenyeo - co dosłownie oznacza kobiety oceanu - łowią owoce morza bez tlenu. Zanurzają się w zimnej wodzie ponad sto razy dziennie na głębokość ok. 20 m, bez butli ze sprężonym powietrzem, wstrzymując oddech na dwie-trzy minuty. Większość ma schorowane stawy, wygięty kręgosłup. W tym zawodzie średnia wieku to 60 lat, najstarsza ma 90 i wciąż pracuje.