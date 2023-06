Fotografowie mogą drwić z wielu smartfonów, ale nie z tego. Huawei nova 11 Pro zrobi z ciebie królową selfie

Płatna współpraca z marką Huawei

Czy zauważyłaś, że twoi znajomi na zrobionych przez siebie selfie wyglądają zazwyczaj jakoś dziwnie? A to delikatnie za duży nos. A to nienaturalnie cofnięte uszy. A to nieco zniekształcona twarz. Myślisz, że taki już urok selfie i inaczej być nie może? Huawei udowodnił, że może.