Fraszyńska nie może wyjść za mąż... Jej narzeczony komentuje

Związek z Tomaszem Zielińskim

"Żadna strzała Amora od razu nas nie dosięgła. Wiedziałam, że chcę rozwijać się duchowo i od zawsze pociągała mnie psychologia. Po jakimś czasie zdecydowaliśmy się stworzyć z Tomkiem związek" - mówiła Fraszyńska w rozmowie z "Twoim Stylem". Gwiazda nazywa Tomasza "mężczyzną swojego życia". Para do dzisiaj tworzy udany związek, jednak, jak się okazuje, nie może się pobrać... Narzeczony gwiazdy wyznał z jakiego powodu.

- "Już dawno podjęliśmy decyzję o ślubie, ale od dwóch lat ciągle nam się to przesuwa" - wyznał ukochany Jolanty Fraszyńskiej w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Teraz natomiast ze ślubnych planów nici z powodu pandemii koronawirusa...

"Gdybyśmy teraz chcieli zaprosić przyjaciół, to wciąż nie ma takiej możliwości. Czekamy na bardziej sprzyjające okoliczności" - wyjaśnił Tomasz Zieliński. Przy okazji mężczyzna wyjawił, że i on, i jego ukochana mają już za sobą zakażenie koronawirusem.

Okazuje się, że ślub to niejedyny plan pary. - "Chcemy z Jolą budować duże farmy fotowoltaiczne, które mogą zasilać nawet 300 domów" - zdradził - Zieliński.

