Fryzura "curve cut" ma dominować w 2023. To świeższa odsłona kultowej "The Rachel"

Kto może zdecydować się na "curve cut"?

Komu będzie pasował "curve cut"? Na to cięcie mogą śmiało zdecydować się osoby o pociągłym, owalnym kształcie twarzy. Nie poleca się go natomiast posiadaczkom okrągłej buzi, która przez taką fryzurę może zostać dodatkowo podkreślona. W tym miejscu warto nadmienić, że w przypadku kobiet, które mają włosy niskoporowate (proste, gładkie, trudniejsze do stylizacji), na wizycie u fryzjera się nie skończy. By osiągnąć najlepszą wersję "curve cut" będą musiały nawijać włosy na szczotkę podczas suszenia i utrwalać efekt specjalnymi kosmetykami.