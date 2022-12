Refleksy. Sposób na modne odświeżenie fryzury

Co to są refleksy?

Refleksy są stylizacją fryzjerską, która nie wychodzi z mody i jest uwielbiana przez kobiety za naturalny efekt. Wybierana przez osoby pragnące delikatnie odświeżyć fryzurę bez znacznego obciążania kosmyków. Nie spodoba się raczej paniom, które chcą drastycznych zmian. Refleksy to tak naprawdę bardzo cienkie, delikatnie rozjaśnione pasemka, które nadają włosom trójwymiarowości, dzięki czemu zdaje się, że jest ich więcej. Włosy optycznie stają się gęstsze.

Refleksy mają przypominać fryzurę muśniętą słońcem. By efekt był naturalny, cienkie pasma rozjaśnia się maksymalnie o dwa tony. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać blasku swojemu naturalnemu kolorowi lub odświeżyć poprzednią udaną koloryzację. Refleksy są nowoczesną odsłoną balejażu, który zdecydowanie bardziej rzuca się w oczy i jest już passe. Fryzurę z refleksami od lat możemy podziwiać m.in. u Jennifer Aniston i Sarah Jessici Parker. Nic dziwnego. W tej stylizacji trudno się nie zakochać.

Jak wykonuje się refleksy?

Wykonywanie refleksów w celu osiągnięcia efektu odświeżonych i muśniętych słońcem włosów większość fryzjerów ma opanowane do perfekcji. Refleksy robi się najczęściej metodą flamboyage, która polega na precyzyjnym oddzielaniu cienkich pasemek specjalnym szydełkiem, a następnie nakładaniu na nie farby w nieregularny sposób. Może to być nawet miks różnych odcieni, lecz pamiętajmy, nie jaśniejszych niż o dwa tony od stanu wyjściowego.

Cały proces trwa znacznie szybciej niż całościowe farbowanie włosów. W celu zrobienia refleksów warto udać się do fryzjera, ponieważ on będzie najlepiej wiedział, jakie kolory dobrać, by całość wyglądała naturalnie. Na refleksy do fryzjera szczególnie powinny udać się panie, które mają znacznie krótsze pasma, ponieważ wtedy trzeba je robić znacznie poniżej nasady. Specjalista poradzi sobie z tym najlepiej. Warto także zaznaczyć, że refleksy kosztują średnio od 100 do 400 złotych w zależności od salonu.

Refleksy na blond włosach

Refleksy kojarzą się najczęściej z blond włosami i choć można je wykonywać na każdym kolorze pasm, to jednak blondynki wybierają tę metodę stylizacji, zdaje się najczęściej. Wiadomo, że całkowite rozjaśnianie włosów znacznie osłabia ich kondycję. Pasma po takim zabiegu są mocno przesuszone i niesfornie się plączą. Raczej mało która kobieta chciałaby mierzyć się z takimi konsekwencjami.

Jednak blondynkom, które chcą rozświetlić swoje kosmyki proponowane są właśnie refleksy. W zależności od urody i typu kolorystycznego fryzjerzy mogą dobrać farby w ciepłych odcieniach, czyli tych słonecznych i miodowych lub znacznie chłodniejszych w stylu "white blonde". Fryzura zyska lekkość, a ty będziesz wyglądać jak po powrocie z ciepłych krajów.

Refleksy na ciemnych włosach

Wbrew pozorom refleksy można uzyskać także na ciemnych włosach. Szatynki i brunetki także mogą cieszyć się tą stylizacją, która efektownie odświeża całą fryzurę. Z brązowymi włosami dobrze będą komponowały się pasemka karmelowe, natomiast kobietom o czarnych włosach poleca się wybór czekoladowych odcieni. Dzięki nałożeniu tych farb na cienkie pasemka nieregularnie na całej głowie uzyska się bardzo pożądany efekt 3D. Warto zatem raz na zawsze wyprowadzić posiadaczki ciemnych kosmyków z błędu, że refleksy nie są dla nich odpowiednie. Umiejętnie zrobione będą prezentować się równie naturalnie co w przypadku blondynek.

Jak zrobić refleksy na włosach w domu?

Jeśli nie jest ci obce nakładanie farby w domowym zaciszu i byłaś zadowolona z efektów, które uzyskałaś, możesz również spróbować zrobić samodzielnie refleksy. Podstawą jest oczywiście odpowiednie dobranie koloru farby. Nieco kłopotliwe może być jej nakładanie z tyłu głowy, dlatego dobrze jest także poprosić kogoś o pomoc przy tej subtelnej domowej koloryzacji. Liczba pasemek będzie oczywiście zależeć od gęstości włosów.

Na początku przygotuj zatem kilkadziesiąt kawałków folii aluminiowej. Następnie podziel włosy na górną i dolną partię i zacznij wydzielać grzebieniem bardzo cienkie pasemka. Potem należy pokryć je farbą, idąc pędzlem od góry, lecz nie dotykając samej nasady włosów. Ważne, by nakładać coraz więcej farby. Chodzi o to, by bardziej "złapała" na końcach. Każde pasemko należy owinąć folią. Ściągnij ją po odczekaniu kilkunastu minut, a następnie spłucz farbę i umyj włosy. Użyj najlepiej szamponu nawilżającego.

Jak dbać o włosy z refleksami?

Włosy z refleksami to włosy częściowo rozjaśnione, dlatego należy traktować je w szczególny sposób. Przede wszystkim warto włączyć do codziennej pielęgnacji odżywki nawilżające i co najmniej raz w tygodniu nakładać cięższą maskę. To powinno zapobiec przesuszeniu kosmyków. Warto także na jakiś czas odstawić prostownicę i lokówkę. Czasem blondynki mogą zauważyć, że ich refleksy nieco "żółkną". Wtedy wystarczy zaopatrzyć się w kosmetyki tonujące, które powinny rozprawić się z tym niechcianym efektem.

