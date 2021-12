Fuga dysocjacyjna, czyli kiedy uciekamy daleko od siebie

Ale wyobraźmy sobie, że ta sama osoba znalazłaby się w tej lodowatej wodzie niespodziewanie, bez jakikolwiek kontroli nad tym, co się dzieje, bo ktoś lub coś bez jej woli i zgody ją tam wrzucił, bo załamał się pod nią lód. Wtedy nie będzie chciała chwalić się tym w serwisach społecznościowych. Nie będzie umiała złapać oddechu, będzie przeżywała negatywne uczucia i myśli, a zamiast przyjemności poczuje się poważnie zagrożona. To doświadczenie nie wzmocni jej odporności psychicznej ani fizycznej, nie spowoduje też, że będzie o sobie myślała lepiej, jakby to się stało w przypadku morsowania. I wtedy może zdarzyć się jej fuga, która jest jedną z reakcji na znalezienie się w skrajnie trudnej sytuacji. Polega na zaprzeczeniu, na powiedzeniu: to nie ja wpadłam do tej wody, to nie mi się przytrafiło. I na ucieczce od tego, co się dzieje tu i teraz.