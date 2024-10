Fugi jak nowe. Wystarczą dwa proste składniki

Co więc zrobić, by skutecznie pozbyć się pleśni, a jednocześnie nie narażać siebie i swoich bliskich na działanie toksyn? Rozwiązanie jest bliżej, niż myślisz – znajdziesz je w swojej kuchni.

Pleśń można zwalczyć za pomocą naturalnej mikstury, której składniki prawdopodobnie masz już w domu. Co więcej, ten sposób jest zdrowy, ekologiczny, a także ekonomiczny. Potrzebne są tylko dwa proste produkty: skórka z grejpfruta i ocet.

Spryskane miejsca pozostawiamy na kilka minut, by mikstura mogła wniknąć w strukturę pleśni. Następnie zmywamy całość wodą, delikatnie szorując szczoteczką w razie potrzeby. Ta prosta mieszanka usuwa uporczywe naloty i przywraca świeżość w łazience.

