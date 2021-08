Gabriel Fleszar nagrał hit "Kroplą deszczu". Mógł być na szczycie, zrezygnował z popularności i kariery

Kiedy piosenkarz uporał się z demonami, starał się wrócić na scenę. W 2011 roku Gabriel zdecydował się przypomnieć o sobie byłym fanom i zgłosił się na casting do pierwszej edycji show "The Voice of Poland". Na przesłuchaniach w ciemno udało mu się odwrócić tylko jeden fotel... Dołączył do drużyny Nergala, ale - niestety - odpadł na etapie bitew.