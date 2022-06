Gadżety, które zadbają o uśmiech. Nawet jeśli masz aparat lub protezę

Kupując to urządzenie, należy zwrócić uwagę na jego rodzaj. Wyróżniamy stacjonarne, bezprzewodowe i podłączane bezpośrednio do armatury. Warto postawić na sprzęt dający duże możliwości regulacji. W niektórych modelach są takie dodatki jak specjalne końcówki do pielęgnacji aparatów ortodontycznych oraz skrobaki do języka. Woda używana do zabiegu nie powinna być zbyt gorąca lub zbyt zimna, ponieważ może podrażnić dziąsła i zęby, a także powodować dyskomfort.