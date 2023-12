Gardias skradła show? Spójrzcie tylko na jej sukienkę

Dorota Gardias pokazała sukienkę idealną na święta

Dorota Gardias doskonale wiedziała, jak się ubrać, by wyglądać elegancko, kobieco i wpisać się w magiczny klimat świąt. Prezenterka postawiła bowiem na intensywnie czerwoną sukienkę o minimalistycznym kroju. Choć model był prosty i skromny, to i tak robił wrażenie, co jest nie lada sztuką.