Sukienki na każdy dzień świąt 2023. Kreacje Wachowicz i Popek to perełki

Kreacja w stylu Wachowicz to ideał dla dojrzałych kobiet na pierwszy dzień świąt. Ma bardzo prosty krój, długość do łydki i delikatny dekolt w kształcie litery V. Gwiazda dobrała do niej jedynie srebrną biżuterię i beżowe czółenka na obcasie – by stworzyć efektowną stylizację na święta możesz pójść w jej ślady lub nieco spuścić z tonu i wybrać... wygodne botki na płaskiej podeszwie. Tak również będziesz wyglądała pięknie i poczujesz się komfortowo.