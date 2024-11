Puchówka odchodzi do lamusa. Znane Polki pokochały coś innego

Wielu może uważać, że skórzany płaszcz jest niepraktyczny, jednak w dobie mediów społecznościowych można znaleźć wiele inspiracji do jego noszenia. Ten ponadczasowy element garderoby doskonale komponuje się zarazem z eleganckimi, jak i casualowymi stylizacjami.

Dzięki odpowiednim dodatkom można osiągnąć efekt pełen szyku i klasy. Ten typ okrycia jest uniwersalny, więc sprawdzi się na każdą okazję. Niezależnie od tego, gdzie zamierzasz kupować swoje płaszcze, warto rozważyć modele z ekoskóry, które obecnie są łatwo dostępne i często przeceniane. To inwestycja, która się opłaca, szczególnie jeśli cenisz sobie unikalność i modę w jednym.

Dorota Gardias też postawiła na czarny skórzany płaszcz, łącząc go z golfem. Płaszcz, nawiązując formą do sukienki, zyskał dodatkowy urok. Dwurzędowy model coraz częściej występuje też w alternatywnych materiałach i kolorach, odchodząc od tradycyjnego beżu czy czerni oraz bawełnianej tkaniny.

Dla Małgorzaty Kożuchowskiej skórzany płaszcz to absolutny must-have. Aktorka niedawno zachwyciła stylizacją idealną na jesienne dni, gdzie kluczowym bohaterem był płaszcz. Choć czarny kolor wciąż pozostaje królem skórzanych płaszczy, obecny sezon cieszy także odcieniami bordo, brązu, czerwieni czy zieleni. Kożuchowska wybrała długi, bordowy model, w pełni odpowiadający najnowszym trendom, a całość uzupełniły szpilki i torebka o unikalnym kształcie.

