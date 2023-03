Garnitur odchodzi do lamusa? Magda Mołek prezentuje nowy trend

Kamizelki garniturowe mają swój rodowód w męskiej szafie. Pierwsze modele zaczęły wkradać się do damskiej garderoby już w latach 20. Także "dzieci kwiaty" wzięły je w swoje ręce, zakładając na T-shirty oraz wzorzyste koszule w postaci zamszowych i sztruksowych kamizelek. Ale to w latach 90. kamizelki u boku garniturowych spodni stały się szczególnie mocnym trendem. Power dressing zaczął ewoluować do najróżniejszych postaci, a tym samym na ulice wyszły bliźniacze zestawy założone bezpośrednio na kobiece ciało.