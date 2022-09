Gdy trumna Elżbiety II opuszczała pałac, wielu spojrzało na zegarek. Godzina miała nie być przypadkowa

Znacząca liczba

Biblijne interpretacje to nie wszystko. Okazuje się, że po śmierci króla Jerzego VI, ojca Elżbiety II, dzwony w Windsorze biły 56 razy - tyle, ile miał lat. Od godziny 13:27 do... 14:22 (2:22 PM). Symboliczny czas miałby też nawiązywać do platynowego jubileuszu królowej w lutym 2022 roku (2/22) - informuje "Daily Mail".