Weź monetę na cmentarz. Zdziwisz się, do czego się przyda

Weź monetę na cmentarz i wrzuć do wazonu. Efekt cię zaskoczy

Wybór odpowiednich kwiatów w dniu Wszystkich Świętych to istotna kwestia. Warto kierować się nie tylko estetyką, ale również trwałością roślin. Niestety, często kupujemy takie, które już na drugi dzień tracą swój urok. Istnieje jednak kilka sposobów, by świeże kwiaty cieszyły oko przez dłuższy czas. Oto kilka sprytnych trików na zachowanie ich estetycznego wyglądu.

Jakie kwiaty wybrać na nagrobki na Wszystkich Świętych?

Niewątpliwie prym wiodą chryzantemy. Te piękne kwiaty występują w różnych kolorach i kształtach, co sprawia, że można je łatwo dopasować do indywidualnych preferencji kupującego. Co ważne, są one niezwykle odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Świetnie prezentują się w wazonie, jak i w doniczce.

Wiele osób decyduje się także na ponadczasowe, cięte róże. Te w pastelowych kolorach np. w odcieniach bieli czy pudrowego różu, prezentują się niezwykle elegancko i pasują do powagi święta.

Róże postawione na nagrobku to "klasa sama w sobie" © Pixabay

Coraz chętniej wybierane są także wrzosy. Ich delikatny wygląd oraz długotrwałość sprawiają, że stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych kompozycji kwiatowych. Sadzone w donicy wraz z ozdobną kapustką, wielokolorowymi astrami czy niskimi trawami, prezentują się doskonale.

Wrzosy w donicy na nagrobku to kwintesencja elegancji © Adobe Stock

Triki, które pomogą zachować świeżość kwiatów na dłużej

Pierwszym sprawdzonym patentem na przedłużenie żywotności ciętych kwiatów, jest korzystanie z nieco "podrasowanej" wody. Najlepiej użyć filtrowanej i dodać do niej płaskiej łyżeczki cukru lub miodu. Kwiaty przez kilka dni będą wyglądać jak prosto z kwiaciarni. Dodatkowo przed wstawieniem kwiatów do naczynia, warto przyciąć łodygi pod odpowiednim kątem. Krótsze końce lepiej pobierają wodę, co korzystnie wpływa na ich wygląd.

Dobrą praktyką jest zmiana wody, co kilka dni. Stojąca ciecz szybko się psuje. Sprzyja to rozwojowi bakterii, które mogą zaszkodzić kwiatom. Jeśli nie masz czasu na częste odwiedzanie cmentarza, wypróbuj patent z monetą. Wrzuć jedną lub dwie sztuki do wazonu. Zmienisz tym samym pH wody i spowolnisz rozwijanie się patogenów.

Podobnie zadziała dodanie szczypty soli, kwasku cytrynowego lub aspiryny. Rośliny będą mniej narażone na szybkie więdnięcie i psucie wody. Zwróć uwagę na miejsce, w którym ustawiasz wiązankę. Unikaj wystawiania jej bezpośrednio na słońce czy silny wiatr. Idealne będzie półcieniste miejsce, które ochroni bukiet przed nadmiernym ciepłem.

