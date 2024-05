Gdzie trafiają ubrania z kontenerów? Możesz się rozczarować

Zrobiłaś porządek w szafie i okazało się, że masz za dużo ubrań? Możesz sprzedać je na jednym z popularnych portali, oddać bliskiej osobie albo wrzucić do osiedlowego kontenera na ubrania. Czy aby na pewno trafią do potrzebujących?

W całej Polsce znajduje się około 60 tys. kontenerów na ubrania. Na każdym z nich znajduje się informacja, że używane tekstylia i zabawki trafiają do potrzebujących. Czy aby na pewno tak jest? Okazuje się, że potrzebujący otrzymują zaledwie niewielki procent z zebranych ubrań.

Co zrobić z używanymi ubraniami?

Jeszcze kilkanaście lat temu kupowanie używanych ubrań było synonimem obciachu. Second-handy nie cieszyły się dobrą sławą. Wszystko zmieniło się dzięki ruchowi less-waste, który spopularyzował kupowanie ubrań z drugiej ręki. Portal "gazeta.pl" przeprowadził sondę dotyczącą oddawania używanych ubrań. Aż 73 proc. respondentów przyznało, że regularnie oddaje używane ubrania. Tylko 6 proc. wyrzuca je do kosza, a 5 proc. sprzedaje je w sieci.

Jak się okazuje, większość wrzuca je do osiedlowych kontenerów na ubrania. Można umieścić w nich także zabawki, pościel czy książki — o ile są w dobrym stanie. Mogłoby się wydawać, że wszystkie te rzeczy trafiają do potrzebujących. Jaka jest prawda? "Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników, nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych" - czytamy na oficjalnej stronie PCK.

Gdzie trafiają ubrania z kontenerów?

Co tak naprawdę dzieje się z ubraniami z kontenerów? Zawartość pojemników trafia do sortowni. Ubrania w dobrym stanie są sprzedawane do polskich second-handów. Część z nich trafia też do Afryki lub Azji. Jak informuje "kobieta.interia.pl", ciuchy (czy też inne materiały) wykonane z wełny transportowane są do Indii. Tam zaś, co ciekawe, przerabia się je na luksusowe dywany. Z tekstyliów, które nie nadają się już do użytku, robi się czyściwo. Osoby potrzebujące otrzymują zaledwie niewielki procent z zebranych ubrań czy zabawek.

Chcesz oddać ubrania potrzebującym? Zanieść je do PCK

Jeśli chcesz, by ubrania faktycznie trafiły do potrzebujących, nie wrzucaj ich do kontenera. Wypierz je i oddaj do kościoła bądź lokalnego oddziału PCK. "Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić, odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału" - informuje Polski Czerwony Krzyż.

Źródło: PCK, kobieta.interia.pl, Gazeta.pl

