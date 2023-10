Wlej na dno kosza na śmieci. Pożegnasz nieprzyjemne zapachy

Czyszczenie to podstawa. Pamiętaj także o segregacji śmieci. Co prawda, każdy z nas jest do tego zobowiązany, jednak nie każdy się do niej stosuje. Segregacja śmieci ułatwia utylizację i jednocześnie, zmniejsza zużycie surowców naturalnych, co wpływa na cały ekosystem. Dzięki segregacji, śmieci wynosi się znacznie częściej, co przekłada się na higienę w śmietniku i zapachy unoszące się w całym domu.